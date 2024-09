CMP coloca cerca de 60 vigilantes em postos de contentores de lixo

A partir de hoje, cerca de 60 vigilantes serão colocados em postos onde há contentores na cidade da Praia. A medida, anunciada pelo presidente da Câmara Municipal da Praia (CMP), Francisco Carvalho, visa evitar problemas como o despejo indevido e fogo posto nos contentores.

À imprensa, Francisco Carvalho disse, na terça-feira, que a iniciativa é parte de um esforço mais amplo para reforçar o saneamento na capital.

“Estamos a construir uma câmara que em termos de saneamento tem capacidade de resposta. Compramos o maior número de camiões que a CMP alguma vez comprou, o maior número de contentores que alguma vez a CMP comprou, duplicamos o número de pessoas que varrem as ruas dentro do município da Praia”, afirmou.

Quanto à colocação dos vigilantes, conforme explicou tem múltiplas finalidades. "Primeiro, se houver um vigilante ao pé dos contentores, as pessoas não colocam lixo no chão; segundo, para vermos se as pessoas deixam de apanhar o lixo nos contentores e espalham pelo chão; terceiro, devido aos Hiaces e Dinas que despejam o lixo aos pés dos contentores; e quarto, devido às pessoas que colocam fogo nos contentores”, especificou.

O edil ressaltou que, apesar do esforço de recolha regular de lixo, os contentores continuam a encher-se rapidamente, o que representa um desafio para a autarquia. "Os contentores enchem, os carros vão fazer a recolha e os contentores ficam vazios, mas ninguém tira fotos dos contentores vazios. Isso não acontece. Os contentores esvaziam e voltam a encher", disse.

A solução, segundo Carvalho, passa pelo aumento do número de contentores e da frequência das recolhas.