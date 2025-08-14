​São Vicente: Intervenções técnicas arrancam para repor funcionamento da rede de esgotos

Arrancam hoje os trabalhos técnicos na estação de bombagem para a desobstrução da rede de esgotos em São Vicente, que ficou comprometida após as chuvas torrenciais de dia 11. A estes somam-se as intervenções realizadas com recurso a carros de desobstrução das condutas, garantiu hoje a Câmara Municipal.

A informação foi divulgada à imprensa pelo vereador da edilidade, José Carlos.

“O esgoto é feito por gravidade até à baixa da cidade. As três estações de bombagem — do Caizinho, do Comando Naval e aqui da zona da Quinta de Santana — sofreram porque ficam na zona ribeirinha, por onde o esgoto é transportado da cidade através da electromecânica. As bombas ficaram danificadas, não havia electricidade. Hoje está uma equipa de uma empresa a fazer a avaliação dos danos da estação de bombagem. Logicamente, o esgoto tem de sair a montante. A estação de bombagem não funciona para levar o esgoto à ETAR da Ribeira de Vinha. E hoje estamos a trabalhar para tentar normalizar essa situação. É trabalho de rede eléctrica, trabalho mais técnico”, refere.

Face à dimensão dos estragos e à capacidade da actual rede de esgotos em responder à demanda da ilha, o autarca não avança uma previsão para a normalização do funcionamento da rede. Quanto à recolha de lixo, José Carlos afirma que a Câmara Municipal duplicou as viaturas para responder às necessidades actuais.

“Estamos a trabalhar arduamente na recolha de lixo. Só que fazemos a recolha e, daqui a meia hora, está cheio outra vez. Há uma maior produção de lixo; diria que triplicou. As pessoas estão a aproveitar para tirar algumas coisas das suas casas. Isso vai aumentar, e nós estamos a duplicar as viaturas para recolher todo o lixo que existe na cidade. Não está a ser fácil, mas pensamos que vamos lá chegar”, diz.

Quanto ao início do próximo ano lectivo, em Setembro, o responsável garante que todas as condições serão criadas para que o arranque decorra sem sobressaltos.

“Penso que serão criadas todas as condições para que as aulas iniciem no próximo ano lectivo de forma normal, tendo em conta que esses centros de acolhimento são transitórios”, afirma.

As chuvas torrenciais que ocorreram há uma semana em São Vicente provocaram nove mortos e dois desaparecidos. Muitas localidades ficaram inundadas, pontes e estradas foram destruídas, e o abastecimento de energia e de água ficou comprometido.