​Catástrofe em São Vicente: Sociave estima perdas entre 30 e 50 mil contos

A Sociave sofreu estragos que podem variar entre 30 e 50 mil contos, na sequência das últimas chuvas em São Vicente. A avaliação ainda está a ser feita, mas “os prejuízos são enormes”, disse hoje o administrador Hugo Santos.

Em entrevista à Rádio Morabeza, o responsável explica que a empresa de produção e comercialização de carne de frango e ovos perdeu três pavilhões, assim como as galinhas poedeiras e os frangos que se encontravam no seu interior.

“Foram imensos estragos, para além do caos que gerou dentro da empresa. Em concreto, tivemos três pavilhões que caíram e os equipamentos ficaram muito destruídos. Para além disso, os frangos e as galinhas que estavam dentro acabaram por morrer afogados. Não consigo precisar o valor porque nós ainda estamos a trabalhar para pôr tudo em ordem e tentar perceber quais são as perdas. Mas só um equipamento de um pavilhão custa cerca de 20 mil contos. Já estou a estipular por volta dos 30, 40, talvez pode chegar aos 50. Não quero avançar um número tão preciso, porque ainda conseguimos recuperar algumas coisas dos pavilhões”, diz.

Após as chuvas torrenciais em São Vicente, muitas pessoas perceberam que não tinham cobertura para danos causados por inundações. A Sociave também tomou consciência disso após a catástrofe.

“Infelizmente, nós estivemos a ver e temos que cubra incêndios, queda de raios, mas para eventos naturais como chuvas não estávamos segurados. Portanto, nós como empresa temos contado com o apoio de todos os funcionários e vamos juntar as mãos e pouco a pouco vamos levantar à empresa”, refere.

O responsável garante que seis pavilhões ficaram intactos. A produção diária de ovos baixou de 65 mil para 55 mil. Hugo Santos assegura que o fornecimento em São Vicente está garantido, ao contrário das outras ilhas, situação que deverá ficar resolvida em Setembro. Quanto à carne de frango, diz que o stock existente é suficiente para aguentar até ao próximo abate.

“O grande problema é o facto de a Sociave fornecer as ilhas todas. No que toca ao ovo, São Vicente vai estar garantido, como é óbvio. As outras ilhas é que vão sofrer um bocadinho mais. Tínhamos frangos também, que são galinhas poedeiras jovens em crescimento, vão entrar em postura no início de Setembro, portanto, isso vai suprir esta perda que tivemos agora, ainda vai aumentar um bocadinho a produção. Portanto, em relação ao ovo não há problema nenhum. Em relação à carne de frango perdemos quase 50% do nosso efectivo e eram frangos que iam para abate na segunda-feira e que iam para o mercado a partir desta semana. Mas nós tínhamos algum stock ainda na Sociave, que permite-nos aguentar até o próximo abate, que provavelmente vai ser no início de Setembro”, garante.

As chuvas torrenciais que atingiram São Vicente na madrugada de segunda-feira provocaram nove mortos, danos materiais e deixaram um rasto de destruição na ilha.