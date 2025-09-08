Nova rota aérea liga Casablanca à ilha do Sal a partir da próxima semana

A Royal Air Maroc, uma das maiores companhias aéreas de África, vai lançar na próxima semana uma rota direta entre Casablanca e a ilha do Sal, principal destino turístico de Cabo Verde, com voos às quintas-feiras e aos domingos.

A Royal Air Maroc "vai fazer ligação direta entre Casablanca e ilha do Sal, duas vezes por semana, a partir de 18 de Setembro, às quintas e domingos, com as aeronaves Embraer E190", anunciou o Ministério do Turismo e Transportes.

A rota visa responder à procura turística como aos laços económicos, reforçando o posicionamento do Sal como destino de resort de referência em África.

Os bilhetes estão disponíveis a partir de 212 euros, válidos apenas para os voos de quinta-feira e domingo.

Em 2023, durante uma visita a Rabat, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou que a Royal Air Maroc, que já opera voos para a cidade da Praia, tinha manifestado interesse em estudar a viabilidade de uma ligação à ilha do Sal, no âmbito da promoção turística destinada a atrair visitantes marroquinos.

Fundada em 1953 e com sede em Casablanca, a Royal Air Maroc é a companhia aérea nacional de Marrocos.

Conta com uma frota de mais de 50 aviões e voa para mais de 40 países em África, Europa, América e Ásia.