Primeiro-Ministro propõe medidas para um quadro global de políticas dos transportes rodoviários

O Primeiro-Ministro (PM) propôs, esta terça-feira, para o sector dos transportes rodoviários de passageiros e carga, juntar a assistência técnica, formação profissional, incentivos fiscais, financiamento com garantias e bonificações, a fim de se construir um quadro global de políticas para a área.

Estas declarações foram feitas durante o encontro, realizado em Assomada, com Proprietários de Hiaces, Táxis e Condutores de Santiago Norte, escreveu na sua página, Ulisses Correia e Silva.

O Governante considerou este encontro como “extremamente produtivo”, permitindo ouvir, registar as preocupações e alinhar caminhos.

Para o PM, O sector dos transportes rodoviários de passageiros e carga, hiaces, táxis, autocarros e camiões, é um serviço público que garante mobilidade e segurança. Justificou, assim, ser necessário regras claras, mas também de oportunidades para se organizar como verdadeiro negócio.

“Queremos um sector estruturado, sustentável e com novas oportunidades para quem nele trabalha”, concluiu.