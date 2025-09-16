Nova onda tropical pode condicionar o estado do tempo nas próximas 24/48 horas no sul do Arquipélago

​O estado de tempo nas próximas 24/48 horas pode ser condicionando pela nova onda tropical, associado a um centro de baixa pressão que irá deslocar-se a sul do Arquipélago, com a ocorrência de precipitação de intensidade variável, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG).

Há previsão também de intensificação temporária do vento soprando de nordeste (20 a 38 km/h).

Nas ilhas de Barlavento oriental, partir da madrugada e ao longo do dia 17 espera-se ocorrência de chuviscos e/ou chuva fraca, podendo ser moderada na ilha de Boa vista. Para Barlavento Ocidental poder haver possibilidade de chuviscos e/ou chuva fraca a partir da noite.

No que se refere ao estado do mar, o INMG, prevê para Sotavento ondas de sul/sudeste com 1,0 a 2,5 metros e para as ilhas do Barlavento e sectores Inter-ilhas, ondas de nordeste com 1,0 a 2,5 metros.