Ilha do Fogo acolhe quarta Conferência da Década do Oceano em Outubro

​Cerca de 200 participantes nacionais e estrangeiros são esperados em Cabo Verde na quarta Conferência da Década do Oceano, que decorre em Outubro, sendo o objectivo reforçar a colaboração entre governos, cientistas e comunidades na utilização sustentável dos mares.

O programa inclui actividades nas ilhas do Fogo e Brava, sob o lema "unindo saberes, protegendo os mares: ciência oceânica para todos", anunciou esta terça-feira o Presidente da República, José Maria Neves, com as sessões oficiais a decorrer dias 10 e 11 de Outubro.

Segundo o chefe de Estado, o objectivo é reforçar parcerias em torno do conhecimento e da utilização sustentável dos oceanos.

O encontro pretende ainda sublinhar a importância da cooperação internacional e valorizar o contributo dos pequenos estados insulares em desenvolvimento, como Cabo Verde, na agenda global de preservação e desenvolvimento sustentável dos mares, além de sensibilizar a diáspora cabo-verdiana para o uso responsável dos recursos marinhos.

São esperados cerca de 200 participantes, incluindo conferencistas da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), e outros países de África, Europa e estados insulares como Seychelles e São Tomé e Príncipe, bem como ministros do Ambiente e das Pescas da CPLP e do Senegal, académicos, investigadores científicos, líderes comunitários e membros do Governo de Cabo Verde.

A conferência terá três momentos principais: eventos de preparação, de 02 a 09 de Outubro, com mesas-redondas e reuniões práticas, sessões oficiais nos dias 10 e 11, com cinco painéis temáticos, incluindo a apresentação de resultados de expedições científicas realizadas em Cabo Verde, em 2025, e o encerramento em Chã das Caldeiras, no Fogo, com actividades culturais e ambientais.

A iniciativa dá continuidade à terceira conferência realizada na ilha do Sal, em Junho de 2024, sucedendo às edições anteriores organizadas nas cidades da Praia (2022) e em São Vicente (2023).