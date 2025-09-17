INE desmente alegações de desvalorização dos trabalhadores e garante independência legal

João de Pina Cardoso, Presidente do Conselho Directivo do Instituto Nacional de Estatística (INE) desmentiu, hoje, alegações de desvalorização dos trabalhadores mais antigos e de que trabalhadores sem experiência a estejam a desempenhar funções de responsabilidade. Garantiu também a independência legal do instituto.

“Em relação aos mais antigos que se dizem colocados na prateleira ou desvalorizados, isso não corresponde à verdade. Não há ninguém na prateleira. Todos aqui trabalham e têm as suas actividades bem delineadas. Isso não existe”, fundamentou, em conferência de imprensa.

João de Pina Cardoso esclareceu que não atribuem responsabilidade a ninguém que não esteja habilitado ou capacitado e, mesmo que o trabalhador seja jovem, olham para a para a competência, nunca para a idade.

O Presidente também sustentou a independência legal do instituto, quando questionado sobre as acusações de que o INE estaria a desvirtuar dados ou a publicá-los para satisfazer o Governo e garantiu que não recebem indicações nem interferências de ninguém, possuindo o instituto um calendário que seguem rigorosamente.

Mostrou-se ainda disponível sobre a possibilidade de uma auditoria internacional no INE.