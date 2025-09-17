ONU-Habitat reafirma compromisso com Cabo Verde na luta contra mudanças climáticas

​O director regional da ONU-Habitat para a África, Oumar Sylla, reafirmou hoje o seu engajamento em apoiar o Governo cabo-verdiano e as comunidades locais com soluções e ferramentas eficazes contra as mudanças climáticas.

As afirmações foram feitas por Oumar Sylla, esta manhã, após ser recebido em audiência pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, no âmbito da visita de quatro dias que efectua ao país para aprofundar e consolidar a cooperação técnica entre Cabo Verde e a ONU-Habitat.

“A ONU-Habitat veio hoje para reafirmar o seu engajamento com toda a família das Nações Unidas, para trazer soluções, mas também para adoptar ferramentas eficazes com o Governo de Cabo Verde e as comunidades locais na luta contra as mudanças climática”, precisou.

Na ocasião, sublinhou as oportunidades existentes no arquipélago, sobretudo nos domínios do turismo e do ambiente, defendendo a necessidade de maximizar o potencial do país em termos de desenvolvimento económico e social.

“Mas também há um elemento positivo que devemos levar em consideração: as oportunidades que nós vimos nas ilhas de Cabo Verde tanto do ponto de vista turístico, como do ponto de vista ambiental”, apontou.

Segundo explicou, o objectivo é transformar as cidades cabo-verdianas em centros de inovação e de oportunidade, especialmente para os jovens, garantindo um futuro mais sustentável.

Sylla recordou a longa tradição de colaboração entre a ONU-Habitat e Cabo Verde, salientando, contudo, a importância de adaptar as estratégias de urbanização aos desafios actuais.

“Como vocês sabem, o mundo evoluiu e nós vimos uma crescente urbana muito forte em Cabo Verde e também os efeitos das mudanças climáticas”, acrescentou.

Referiu-se ainda aos efeitos das recentes mudanças climáticas, nomeadamente à tempestade Erin que atingiu o país a 11 de Agosto, expressando condolências às famílias afectadas.

Nesse sentido, defendeu a necessidade de repensar a planificação urbana, assegurando que todas as intervenções respeitam normas de protecção e antecipação face a fenómenos das mudanças climáticas.

Durante o encontro foi também analisado o reforço do quadro de parceria, incluindo iniciativas apoiadas anteriormente pela União Europeia e projectos ligados a políticas de habitação, planeamento territorial e promoção da resiliência urbana, tanto a nível nacional como local.