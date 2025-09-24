Santo Antão: Ponta do Sol celebra hoje o dia da padroeira Nossa Senhora do Livramento

​Ponta do Sol celebra hoje, 24, o dia da padroeira, Nossa Senhora do Livramento, assinalado com missa solene, presidida pelo padre José Eduardo Afonso, na igreja local, seguida de procissão e arrematação de ramos.

A missa em homenagem à padroeira é o momento mais marcante do dia com a presença de vários fiéis residentes e de outras paragens que aproveitam para viver a fé, cumprindo promessas e renovando votos religiosos.

Desde o início das actividades religiosas programadas já foram realizadas crisma, peregrinação das capelinhas de Nossa Senhora às comunidades, visita a vários membros pastorais e movimentos da paróquia, missa com os pescadores na zona de Lagedos e procissão de botes, confissões, missa na cadeia civil e no Centro de Dia dos idosos, missa vespertina e procissão de velas.

O pároco da freguesia Nossa Senhora do Livramento, Rui Nobre, disse à Inforpress que as actividades religiosas em alusão às festividades da padroeira estão a decorrer com muita esperança e foco no ano jubilar.

“Com a protecção da Senhora do Livramento, caminhemos com esperança” é o tema escolhido para as festividades deste ano.

Conforme o pároco, padre Rui Nobre, trata-se de uma festa da Igreja e de toda a comunidade paroquial, por isso pediu a todos que possam se engajar, vivendo com fé e com amor, olhando sempre para a virgem Maria, aquela que é o exemplo e que aponta o caminho da esperança.

Além da vertente religiosa, as festividades de Nossa Senhora do Livramento sempre contam com actividades culturais, nomeadamente, rabecada, jantar cultural e bailes populares.

A cidade da Ponta do Sol, da freguesia de Nossa Senhora do Livramento, é o território mais a Norte de Cabo Verde e é considerada uma das regiões mais organizadas e limpas do arquipélago, além de albergar várias instituições públicas como os Paços do Concelho, a principal Comarca Judicial da região, cadeia regional, hotéis e recebe, diariamente, muitos turistas de várias partes do mundo.