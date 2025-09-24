UNI-CV acolhe 6.ª Conferência da ASAA sobre respostas africanas às vulnerabilidades globais

A Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) abriu, hoje, a porta da 6.ª Conferência Bienal da Associação de Estudos Africanos de África (ASAA), que vai debater até este sábado, 27, respostas africanas às vulnerabilidades globais.

De acordo com a universidade pública, são esperados, durante esses três dias, cerca de 400 participantes de África e da Diáspora para debater “Respostas Africanas às vulnerabilidades globais: construindo esperança para o futuro”.

Na sessão solene de abertura, o Presidente da República, José Maria Neves, defendeu que “mais do que identificar problemas, importa projectar soluções e construir narrativas de esperança”.

Sublinhou ainda a necessidade de “políticas inovadoras de adaptação e mitigação” perante as alterações climáticas, e valorizou o papel da Diáspora como ponte para o desenvolvimento, do conhecimento à economia azul e verde.

A academia reforçou que será lançado, durante o evento, o Programa Pan-Africano de Bolsas (2025 – 2027) e a “Bokutani”, revista da Associação de Estudos Africanos da África, incentivando candidaturas e submissões de trabalhos por parte da comunidade académica.