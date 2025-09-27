CNEST reúne-se com membros para avaliar aplicação da lei do Sistema Estatístico Nacional

​Conselho Nacional de Estatística (CNEST) reuniu-se, estasexta-feira, com os seus diferentes membros, num workshop, a fim de discutirem sobre a aplicação da lei no 48/IX/2019 do Sistema Estatístico Nacional no período de 2022 a 2025 de Cabo Verde.

“A Lei 48/IX do ano de 2019 é o conteúdo que embasa toda a produção, a organização das estatísticas, a disseminação das estatísticas oficiais em Cabo Verde. É chamada Lei do Sistema Estatístico Nacional”, detalhou Carlos Mendes, Presidente do CNEST.

Carlos Mendes avançou que pretendem consolidar os resultados deste workshop, num relatório preliminar que depois irá ser aprofundado num relatório de aplicação. Posteriormente irão apreciar ao nível plenário do Conselho Nacional de Estatística para depois então entregarem este relatório à Assembleia.

Sobre a questão da sustentabilidade do sistema estatístico nacional, argumenta que os dados têm que ser financiados de uma forma sustentável,

“Isso é para já uma tendência mundial onde as Nações Unidas, a própria União Africana, deixa recomendações claras sobre isso, de que tem que os governos assumirem o compromisso de reforçar os recursos para o futuro, para sustentabilizar os sistemas estatísticos nacionais”, fundamentou.

Por sua vez, o Secretário de Estado da Economia Digital sublinhou para a necessidade de um exercício de transparência e de prestação de contas. Por isso, saudou a importância do workshop, que segue este propósito.

Pedro Lopes, em representação ao Governo, nome do Governo, reiterou o firme compromisso em apoiar o Sistema de Estatística Nacional.