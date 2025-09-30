Governo vai reabilitar Aldeia dos Rabelados de Espinho Branco num investimento de 24 milhões de escudos

​A Aldeia dos Rabelados de Espinho Branco (São Miguel) será completamente reabilitada, através de um investimento 24 milhões de escudos. Tal como explicou, hoje, o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) a intervenção vai permitir tornar a localidade num novo ponto turístico-cultural.

Do montante, 10% serão financiados pela Câmara Municipal de São Miguel, 15% pelo Fundo do Turismo e 75% MCIC. E com auto de consignação das obras já assinado, os trabalhos irão iniciar em breve.

O projecto, fruto da parceria entre o Governo e a autarquia micaelense, inclui a construção de casas típicas dos Rabelados, a criação de um Centro Interpretativo e de valorização do artesanato.

Além disso, será garantido o acesso a programas do Ministério, como editais e a Bolsa de Acesso à Cultura, para apoiar a continuidade e o fortalecimento do trabalho desta comunidade.

De realçar que no ano passado a aldeia dos Rabelados de Espinho Branco, comunidade mais expressiva da ilha de Santiago, sofreu algumas perdas devido a um incêndio que deflagrou em parte dos “funcos”, nome por que são conhecidas as casas daquela comunidade.