Novos ATR 72-600 aptos para voos comerciais. Governo prevê adquirir mais aeronaves

Com as duas novas aeronaves ATR 72-600, aptas para iniciarem as operações comerciais regulares no arquipélago, o governo anunciou, hoje, que pretende adquirir mais aeronaves, para o reforço da frota para o mercado interno.

Conforme comunicado do governo, a operação interilhas passa agora a ser assegurada no total por três aeronaves: os dois novos ATR 72-600 e outra aeronave disponibilizada pela Royal Air Maroc, em regime de ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance).

O ATR 72, alugado à Royal Air Maroc, chegado a Cabo Verde no passado dia 25 de setembro, iniciou hoje, as suas operações após a conclusão de todos os procedimentos necessários e da análise detalhada da respetiva documentação, informação assegurada pela TACV – Cabo Verde Airlines.

“Este reforço da frota traduz um investimento estratégico na capacitação e valorização dos recursos humanos nacionais e garante maior resiliência e estabilidade operacional, regularidade e qualidade nos serviços de transporte aéreo interilhas”, endossou o Governo.

Apesar de alguma instabilidade operacional, nos primeiros 8 meses do ano de 2025, o governo recordou que o número de voos ultrapassou em 44% e o de passageiros em mais de 47% em relação ao mesmo período de 2024. O número de passageiros também ultrapassou o de 2019 (antes da pandemia) nesse mesmo período.

De realçar que a primeira aeronave, com matrícula D4-CCM e número de série 1512, chegou ao país no passado dia 5 de Setembro, após voo realizado de Toulouse com escala em Las Palmas, operado por duas tripulações cabo-verdianas. A segunda, com matrícula D4- CCN, aterrou no Aeroporto Internacional Nelson Mandela a 12 de Setembro, igualmente proveniente de Toulouse.