Ministério da Saúde envia médicos para Boa Vista, Fogo e Santiago Norte

2 out 2025 12:10

Centro de Saúde da Boa Vista ganha reforço de dois médicos, enquanto o Ministério da Saúde destacou, hoje, ainda dois anestesistas, um para o Hospital Regional Santiago Norte e outro para o Hospital Regional São Francisco de Assis, na ilha do Fogo.

Estes quatro profissionais, de acordo com Ministério da Saúde, são médicos especialistas da brigada médica cubana que chegaram ao país, na semana passada e agora foram colocados para reforçar a prestação dos cuidados de saúde nas estruturas, segundo as necessidades.

Os médicos foram hoje apresentados aos colegas na estrutura de saúde e já devem começar a trabalhar ainda esta semana. Para a delgada de saúde substituta, Risete Inocêncio Gomes, é uma grande satisfação contar com o apoio destes especialistas na ilha para melhorar a atenção às gestantes.

Particularmente para a ilha da Boa vista, os dois médicos foram requisitados, a já algum tempo, nomeadamente para a substituição do Gino obstetra que estava na ilha e saiu por motivos familiares. Os profissionais começam a trabalhar ainda esta semana.

As gravidas nessa ilha, já poderão retomar os exames de ecografias morfológicas que estava suspenso, assegurou o Ministério da Saúde. 

2 out 2025 12:10

3 out 2025 10:04

