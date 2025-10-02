Ministério da Saúde envia médicos para Boa Vista, Fogo e Santiago Norte

Estes quatro profissionais, de acordo com Ministério da Saúde, são médicos especialistas da brigada médica cubana que chegaram ao país, na semana passada e agora foram colocados para reforçar a prestação dos cuidados de saúde nas estruturas, segundo as necessidades.
Os médicos foram hoje apresentados aos colegas na estrutura de saúde e já devem começar a trabalhar ainda esta semana. Para a delgada de saúde substituta, Risete Inocêncio Gomes, é uma grande satisfação contar com o apoio destes especialistas na ilha para melhorar a atenção às gestantes.
Particularmente para a ilha da Boa vista, os dois médicos foram requisitados, a já algum tempo, nomeadamente para a substituição do Gino obstetra que estava na ilha e saiu por motivos familiares. Os profissionais começam a trabalhar ainda esta semana.
As gravidas nessa ilha, já poderão retomar os exames de ecografias morfológicas que estava suspenso, assegurou o Ministério da Saúde.