​Jovem estrangeiro em prisão preventiva por tráfico de drogas na ilha Boa Vista

Um homem de 24 anos, de nacionalidade estrangeira, foi detido pelo crime de tráfico de drogas de alto risco, na madrugada de sábado, dia 4 de Outubro, por agentes da Polícia Nacional, em flagrante delito na cidade de Sal-Rei, Boa Vista.

O Comunicado da Procuradoria-Geral da República de hoje, informou que o jovem já foi apresentado ao Ministério Público e submetido a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

