​Jovem estrangeiro em prisão preventiva por tráfico de drogas na ilha Boa Vista

PorAnilza Rocha,6 out 2025 9:30

Um homem de 24 anos, de nacionalidade estrangeira, foi detido pelo crime de tráfico de drogas de alto risco, na madrugada de sábado, dia 4 de Outubro, por agentes da Polícia Nacional, em flagrante delito na cidade de Sal-Rei, Boa Vista.

O Comunicado da Procuradoria-Geral da República de hoje, informou que o jovem já foi apresentado ao Ministério Público e submetido a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Autoria:Anilza Rocha,6 out 2025 9:30

Editado porAndre Amaral  em  6 out 2025 12:06

