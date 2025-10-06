Pró-Praia considera “excelente” a criação da Plataforma Municipal de Toponímia na cidade da Praia

​O presidente da Pró-Praia, José Pina, considerou hoje que a criação da Plataforma Municipal de Toponímia, destinada à identificação das ruas e numeração das portas das residências em todos os bairros da capital é uma iniciativa “excelente”.

O responsável destacou os múltiplos benefícios que o sistema trará para a cidade.

Em declarações à Inforpress, José Jorge Pina afirmou que a iniciativa vem responder a uma necessidade antiga e enquadra-se numa responsabilidade partilhada entre o Governo e as câmaras municipais, nomeadamente, através das estruturas ligadas ao ordenamento do território.

“A toponímia é uma responsabilidade tanto do Governo como do município. Há uma parte que cabe ao departamento governamental do ordenamento do território e outra às câmaras municipais”, explicou.

O presidente da Pró-Praia informou ainda que a Câmara Municipal da Praia criou uma comissão de toponímia, da qual faz parte, juntamente com personalidades de diferentes áreas, como cultura, história, língua e urbanismo.

De acordo com Pina, essa comissão já iniciou os trabalhos no bairro de Nova Esperança, na cidade da Praia, que será o primeiro a contar com a nova estrutura de identificação urbana.

“É fundamental que as cidades tenham tudo digitalizado — ruas, endereços e equipamentos. Isso é muito bom para o comércio, para as escolas e para todos os serviços que dependem de uma boa localização”, realçou, sublinhando que a medida coloca a Praia “no caminho das cidades modernas e civilizadas”.

O responsável apontou ainda que a toponímia digital permitirá melhorar o funcionamento de serviços como entregas, comércio electrónico, transportes e emergências, além de possibilitar a homenagem a figuras que contribuíram para o desenvolvimento da cidade.

No entanto, José Jorge Pina adiantou que, por enquanto, não antevê grandes desafios na implementação do programa, sublinhando que os trabalhos decorrem de forma organizada e colaborativa entre os diferentes sectores envolvidos.

“A toponímia vem trazer organização e modernidade à cidade da Praia. É um passo essencial para garantir eficiência, acessibilidade e reconhecimento de quem fez história neste território”, concluiu.

A Câmara Municipal da Praia lançou no passado dia 02 do mês em curso, a Plataforma Municipal de Toponímia que permite identificar nomes de ruas e números de portas em todos os bairros da capital.

O projecto começou a ser implementado em vários bairros e deverá ter grande impacto económico e social.

A plataforma, na óptica camarária, é simples, dinâmica e acessível, permitindo pesquisas e atribuição automática de números de porta, numa iniciativa que visa modernizar a cidade e melhorar os serviços públicos e privados de entrega e atendimento.