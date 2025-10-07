EPEC apresenta queixa na Polícia Judiciária sobre ocorrências na Central Eléctrica do Palmarejo

A Empresa Pública de Produção de Electricidade de Cabo Verde (EPEC) apresentou hoje queixa na Polícia Judiciária (PJ) na sequência de uma série de ocorrências anormais registadas na Central Eléctrica do Palmarejo, na ilha de Santiago, desde o início de Setembro.

De acordo com um comunicado divulgado pela empresa, o objectivo da participação é permitir que as autoridades competentes procedam à avaliação e investigação de todos os indícios existentes, de forma a esclarecer a origem e a natureza dos incidentes, bem como apurar eventuais responsabilidades, caso se venham a confirmar situações irregulares ou criminais.

A EPEC afirma que a decisão de comunicar a PJ foi tomada “no espírito de total transparência, protecção dos trabalhadores, responsabilidade institucional e protecção do interesse público”.

A empresa reafirma ainda a sua confiança na Direcção de Produção Sul, que, segundo o comunicado da empresa, tem actuado “de forma profissional e empenhada” na resolução das avarias registadas.

A EPEC sublinha também que as investigações em curso “não devem ser motivo de especulação ou alarme”, sendo conduzidas com o único propósito de esclarecer os factos e reforçar a confiança no funcionamento da empresa.