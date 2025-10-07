EPEC apresenta queixa na Polícia Judiciária sobre ocorrências na Central Eléctrica do Palmarejo

De acordo com um comunicado divulgado pela empresa, o objectivo da participação é permitir que as autoridades competentes procedam à avaliação e investigação de todos os indícios existentes, de forma a esclarecer a origem e a natureza dos incidentes, bem como apurar eventuais responsabilidades, caso se venham a confirmar situações irregulares ou criminais.
A EPEC afirma que a decisão de comunicar a PJ foi tomada “no espírito de total transparência, protecção dos trabalhadores, responsabilidade institucional e protecção do interesse público”.
A empresa reafirma ainda a sua confiança na Direcção de Produção Sul, que, segundo o comunicado da empresa, tem actuado “de forma profissional e empenhada” na resolução das avarias registadas.
A EPEC sublinha também que as investigações em curso “não devem ser motivo de especulação ou alarme”, sendo conduzidas com o único propósito de esclarecer os factos e reforçar a confiança no funcionamento da empresa.