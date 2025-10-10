Nasceram mais meninos do que meninas em 2023- INE

​Em 2023 nasceram mais meninos do que meninas, anunciou, hoje, o INE. No total foram registados 6.760 nascimentos em todo o território nacional, menos 1.287 quando comparado com o ano 2022. Em termos percentuais, 51,2% corresponde a meninos e 48,8% a meninas.

Os dados dos Institutos de Nacional de Estatísticas (INE), no que se refere as Estatísticas Vitais de 2023, indicaram que para cada 100 meninas, foram registados 105 meninos, no período em análise.

Em termos da taxa de mortalidade infantojuvenil (óbitos de menores de 5 anos por cada mil nados-vivos), apresentou-se uma ligeira melhoria, ao passar de 15,4‰ em 2022 para 14,5‰ em 2023.

A taxa de mortalidade infantil (óbitos de menores de 1 ano por cada mil nados-vivos) manteve-se estável, registando 13,8‰ em 2022 e 13,7‰ em 2023.