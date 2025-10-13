Acidente: Dois homens morrem a caminho do Estádio Nacional para assistir jogo de Cabo Verde e Eswatini

Dois homens morreram esta tarde, num acidente de viação, a caminho do Estádio Nacional, onde se dirigiam para assistir ao jogo entre as selecções de Cabo Verde e Eswatini.

Segundo informações recolhidas pela Inforpress, o acidente ocorreu depois do Aeroporto, na circular da Praia.

As vítimas mortais são da zona de Fazenda, e estão na faixa etária dos 30 e 50 anos.

De acordo com o irmão de um dos feridos, que não quis se identificar, eram sete pessoas que seguiam num veículo.

Cinco delas sofreram ferimentos ligeiros e, conforme a mesma fonte, todos estão fora de perigo.

Segundo explicou, o acidente terá acontecido quando o condutor tentou desviar de uma mota, o que levou à perda de controlo do veículo e a consequente saída da estrada.