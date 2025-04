Condutor envolvido no acidente que matou adolescente de 16 anos fica em liberdade provisória

A Polícia Nacional (PN) informou hoje que o condutor responsável pelo acidente ocorrido no passado dia 28 de Março, na localidade de Bela Vista, Praia, que resultou na morte da jovem Nélida Correia Gilmete, de 16 anos, está em liberdade provisória.

Segundo o Comando Regional de Santiago Sul e Maio, o condutor foi detido em flagrante delito e posteriormente apresentado às Autoridades Judiciais, que determinaram a sua libertação provisória enquanto as investigações continuam.

A PN esclareceu ainda que, no momento da detenção, foi realizado um teste de alcoolemia, que confirmou a ausência de álcool no sangue do condutor.

No mesmo comunicado, a Polícia Nacional reforçou a importância da prevenção de comportamentos de risco no trânsito e alertou condutores e passageiros para a necessidade de maior atenção e responsabilidade na estrada, a fim de evitar acidentes fatais como o que vitimou a jovem Nélida Correia Gilmete.

Segundo niticiou a Record Cabo Verde, Nélida Correia Gilmete, conhecida por Né, morreu após cair de uma viatura em andamento.

De acordo com testemunhas ouvidas por aquele órgão, a jovem estava pendurada numa viatura quando perdeu o equilíbrio e caiu para debaixo da viatura.