PN anuncia 93 detenções em 90 dias

A Polícia Nacional deteve 93 indivíduos nos últimos 90 dias na cidade da Praia, no âmbito de várias operações de prevenção e combate à criminalidade, levadas a cabo pela Direcção Central de Investigação Criminal. A informação foi avançada pela própria corporação, que dá conta de que 91 das detenções ocorreram em flagrante delito e duas em cumprimento de mandados judiciais.

Segundo a Polícia Nacional, entre os detidos encontram-se 89 homens e quatro mulheres, com idades compreendidas entre os 15 e os 56 anos. Os suspeitos estão alegadamente envolvidos em diversos tipos de crime, com destaque para roubo na pessoa na via pública, furto qualificado, posse de armas de fogo e munições, posse de droga, posse de arma branca, violação sexual, violência baseada no género, suspeita de homicídio, ofensas à integridade física, brigas na via pública e condução ilegal.

A corporação realça que, entre os indivíduos detidos, constam suspeitos ligados a crimes de furto e roubo registados recentemente, sobretudo nas zonas de Pensamento, Paiol, Palmarejo e Plateau, áreas que têm sido alvo de maior incidência criminal nos últimos meses.

No decurso das operações, a Polícia Nacional procedeu ainda à apreensão de uma quantidade significativa de produtos e objectos de proveniência ilícita. Entre o material apreendido constam 6.455 gramas de cocaína e 55.869 gramas de canábis, bem como 19 armas de fogo, das quais 10 convencionais e nove artesanais, 37 munições e 15 armas brancas. Foram igualmente apreendidos vários veículos automóveis, motociclos, bicicletas, televisores, telemóveis, entre outros bens.

Após as detenções, todos os suspeitos foram apresentados ao tribunal para o primeiro interrogatório judicial. Como resultado, foi decretada a medida de coação de prisão preventiva para 28 indivíduos. Outros 29 ficaram sujeitos à obrigação de apresentação periódica às autoridades policiais, 27 foram submetidos a julgamento sumário e seis remetidos para a fase de instrução. Dois detidos beneficiaram de mandado de soltura e um ficou proibido de contactar a vítima.