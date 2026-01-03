Praia: Homem detido por suspeita de homicídio e posse ilegal de arma

​A Polícia Nacional deteve na madrugada de 31 de Dezembro um homem de 39 anos, fora de flagrante delito, suspeito de homicídio e posse ilegal de arma, no âmbito de investigação conduzida pela Direção Central de Investigação Criminal.

Conforme informou hoje a Polícia Nacional, o detido, de nacionalidade americana, é suspeito de ter tirado a vida a um jovem de 16 anos, na zona de Calabaceira, na cidade da Praia, recorrendo a uma arma de fogo.

A detenção ocorreu no Aeroporto Internacional da Praia Nelson Mandela no momento em que o suspeito tentava embarcar num voo com destino ao Senegal.

O indivíduo foi posteriormente apresentado ao Tribunal para o primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

A Polícia Nacional agradece a colaboração de todos na manutenção da segurança pública.