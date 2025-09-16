Tribunal decreta prisão preventiva a suspeito de homicídio de jovem em Achada Santo António

O Tribunal Judicial da Comarca da Praia decretou prisão preventiva, a um jovem de 22 anos, suspeito de homicídio de Tiago Garcia, de 17 anos, ocorrido em Junho de 2024, em Achada Santo António.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, a decisão foi tomada no passado dia 29 de Janeiro, após o primeiro interrogatório judicial do arguido.

O suspeito foi detido no âmbito de uma operação da Polícia Judiciária (PJ), através da Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC).

A PJ informou que a detenção resulta de diligências investigativas conduzidas pela Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas, relacionadas com um crime de homicídio ocorrido na madrugada de 14 de Junho de 2024, na cidade da Praia, alegadamente na sequência de confrontos entre grupos rivais.

O episódio ceifou a vida de Tiago Garcia, jovem de 17 anos, natural de Nossa Senhora da Graça e residente em Achada Santo António.

A vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo e ainda chegou a ser socorrida para o Banco de Urgência do Hospital Universitário Agostinho Neto, onde acabou por falecer no mesmo dia.

No decurso da investigação, a PJ realizou uma operação de cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliária, promovido pelo Ministério Público e emitido pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal da Comarca da Praia, direccionado ao agora detido, apontado como o principal suspeito de ter executado a vítima com recurso a arma de fogo.

Ainda conforme a mesma fonte, foi a partir deste episódio que se registaram vários outros confrontos entre grupos rivais em Achada Santo António, levando a instituição a desencadear diversas operações na zona, das quais resultaram, até ao momento, várias detenções, todas sob a medida de prisão preventiva.

A PJ informa ainda que o principal suspeito é reincidente, acumulando várias passagens pela polícia e cumprimento de penas de prisão efectiva, estando indiciado pela prática de crimes violentos ocorridos na ilha de Santiago.

Foto: depositphotos