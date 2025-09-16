Idosa suspeita de matar marido em Palmarejo Grande vai aguardar processo em liberdade

O Tribunal da Comarca da Praia decretou, esta segunda-feira, 15, que a mulher de 75 anos suspeita de ter assassinado o marido, de 81, em Palmarejo Grande, vai aguardar os trâmites processuais em liberdade.

Segundo informou hoje a Polícia Judiciária, a idosa, de nacionalidade cabo-verdiana, foi detida em flagrante delito no sábado à noite, após o corpo do marido, Feliciano Gomes Martins, conhecido por “Cigarinha”, ter sido encontrado já sem vida na residência do casal.

Conforme a PJ, a vítima apresentava ferimentos provocados por arma branca, incluindo um golpe fatal na perna que atingiu a artéria poplítea.

Os bombeiros da cidade da Praia foram os primeiros a chegar ao local, depois de um pedido de assistência, e depararam-se com o homem caído numa poça de sangue e sem sinais vitais.

A detida foi presente ao primeiro interrogatório judicial nesta segunda-feira, 16 de Setembro, tendo o tribunal decidido aplicar a medida de coação menos gravosa.

A investigação, a cargo da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas da PJ, continua em curso.