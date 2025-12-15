​Tribunal decreta prisão preventiva para três suspeitos de roubo com violência na Praia

O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para três indivíduos detidos na cidade da Praia, indiciados da prática de um crime de arma e de um crime de roubo com violência sobre pessoa.

Segundo informou hoje a Polícia Judiciária (PJ), as detenções foram realizadas na quinta-feira, 11, foram cumpridas através da Direcção Central de Investigação Criminal (DCIC) e da Secção de Investigação de Crimes Patrimoniais (SICP), no âmbito de mandados solicitados ao Ministério Público da Comarca da Praia.

Os três suspeitos, de nacionalidade cabo-verdiana, com idades entre 17, 18 e 24 anos, residem na cidade da Praia.

Após serem apresentados às autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório, o Tribunal considerou aplicável a medida de coação mais gravosa, determinando a prisão preventiva para os arguidos.

Os detidos encontram-se atualmente na Cadeia Central da Praia, onde aguardam os próximos passos do processo judicial.