Homem detido por tentativa de homicídio no Paiol fica sujeito a apresentação periódica

Segundo informou a PJ esta quinta-feira, 27, os factos ocorreram por volta das 20h20, quando um inspector da instituição, que se encontrava naquela localidade, ouviu um disparo.
O agente deslocou-se de imediato ao local, momento em que o suspeito tentou pôr-se em fuga, acabando por ser perseguido e capturado minutos depois, ainda no mesmo bairro.
No momento da detenção, o homem encontrava-se na posse de uma pistola de calibre 6,35 mm, suspeita de ter sido utilizada no disparo, a qual foi apreendida e submetida a perícia.
Presente às autoridades judiciárias competentes, o arguido, de nacionalidade cabo-verdiana, foi submetido ao primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca da Praia, que decretou como medida de coação a apresentação periódica na PJ.