Tribunal decreta prisão preventiva para homem suspeito de matar padrasto no Sal

O Tribunal da Comarca do Sal decretou a prisão preventiva a um homem de 38 anos, suspeito de ter assassinado o padrasto, um homem de 59 anos, na localidade de Palmeira.

De acordo com a Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal do Sal, o crime ocorreu durante a noite do passado sábado, 4, prolongando-se até à madrugada de domingo, 5.

Segundo a mesma fonte, nesse mesmo dia, o corpo da vítima foi encontrado no mar, junto ao pesqueiro Morro Leste, na parte leste de Buracona, apresentando diversas lacerações.

O suspeito foi detido em flagrante pela PJ e está acusado de homicídio agravado e atentado contra a integridade física de cadáver, tendo alegadamente atirado o corpo ao mar após o crime.

A PJ informa que o arguido permanece detido no Estabelecimento Prisional Central da Ilha do Sal, aguardando os ulteriores trâmites processuais.

