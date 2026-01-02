Prisão preventiva a suspeito detido em São Vicente no âmbito de crimes de homicídio na Praia

O Tribunal decretou prisão preventiva a um jovem de 20 anos, detido na ilha de São Vicente, no âmbito da megaoperação desencadeada pela Polícia Judiciária (PJ) para desmantelar um grupo suspeito da prática de crimes de homicídio agravado, na cidade da Praia.

O suspeito foi presente às autoridades judiciárias tendo o Tribunal aplicado a medida de coação mais gravosa, à semelhança do que já havia sido decidido para outros três arguidos detidos anteriormente na Praia, igualmente indiciados por homicídio agravado e homicídio agravado na forma tentada, segundo informou hoje a Polícia Judiciária.

A detenção ocorreu no passado dia 30 na ilha de São Vicente, na sequência da continuidade da megaoperação realizada a 20 de Dezembro de 2025, no bairro do Brasil, em Achada de Santo António, no cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliária emitidos pelo Juízo de Instrução Criminal do Tribunal Judicial da Comarca da Praia, sob promoção do Ministério Público.

De acordo com a Polícia Judiciária, o agora detido era um dos indivíduos visados no processo que não havia sido localizado no dia da operação inicial.

As diligências policiais permitiram a sua localização no Comando da Primeira Região Militar, em São Vicente, tendo as Forças Armadas colocado o indivíduo na disponibilidade, deixando este de ter a condição de militar, o que viabilizou o cumprimento do mandado e a sua detenção.

O suspeito, do sexo masculino, é natural de Nossa Senhora da Graça, concelho da Praia, e residia anteriormente em Achada Mato.

Encontra-se fortemente indiciado pela prática de crimes de homicídio agravado, incluindo o homicídio de um menor de 16 anos, ocorrido no mês de Março do ano transato, em Achada de Santo António, bem como por homicídio agravado na forma tentada.

Além destes crimes, o grupo é ainda indiciado pela prática dos crimes de quadrilha ou bando, posse ilegal de armas e tráfico de drogas de alto e menor risco.

Com esta última decisão judicial, sobe para nove o número de arguidos em prisão preventiva no âmbito deste processo.