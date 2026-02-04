Prisão preventiva para dois suspeitos de homicídio em Santa Cruz

O Tribunal da Comarca de Santa Cruz decretou prisão preventiva para dois indivíduos suspeitos de envolvimento num caso de homicídio ocorrido no município de Santa Cruz, no passado mês de Janeiro, informou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com o comunicado da PJ, através da Direção Central de Investigação Criminal (DCIC) e da Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP), os dois suspeitos foram detidos no dia 11 de Janeiro de 2026, na sequência de diligências realizadas após a descoberta de um corpo numa ribeira, na localidade de Ribeira Seca.

A vítima foi identificada como José Wilson da Costa Quebra, conhecido por “Já”, de 41 anos, natural da freguesia de São Tiago Maior e residente em São Cristóvão, no município de Santa Cruz.

O corpo foi localizado por moradores, tendo a Polícia Judiciária confirmado o óbito no local e iniciado de imediato a investigação.

Ainda no mesmo dia, no decurso das diligências e em articulação com a Polícia Nacional e o Ministério Público da Comarca de Santa Cruz, a PJ identificou e deteve dois indivíduos do sexo masculino, de nacionalidade cabo-verdiana, com idades de 32 e 35 anos, por fortes indícios de serem os presumíveis autores do crime.

Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial e, no dia 13 de Janeiro, o Tribunal da Comarca de Santa Cruz aplicou a ambos a medida de coação mais gravosa, prisão preventiva.

Os suspeitos encontram-se a aguardar os ulteriores trâmites processuais na Cadeia Civil de São Martinho.

A PJ também informou que deteve, em flagrante delito, um homem de 33 anos, na posse de droga, durante uma operação de rotina realizada na ilha da Boa Vista, no âmbito da prevenção e repressão do tráfico de produtos estupefacientes por via marítima.

A detenção ocorreu no dia 3 de Fevereiro, terça-feira, através do Departamento de Investigação Criminal da Boa Vista (DICBV). O indivíduo encontrava-se em trânsito numa viagem marítima Praia-São Vicente, com escala na ilha da Boa Vista, tendo desembarcado no porto de Sal Rei.

No momento da abordagem, o suspeito encontrava-se na posse de 1,50 gramas de haxixe, tendo sido de imediato identificado e detido pelas autoridades.

O detido, de nacionalidade cabo-verdiana, foi presente às autoridades judiciárias da Comarca da Boa Vista na tarde de quarta-feira, 4 , ficando sujeito à marcação de julgamento sumário.