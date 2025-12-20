Tribunal do Sal coloca prisão preventiva a suspeito de abuso sexual de criança

O Tribunal da Comarca do Sal decretou a prisão preventiva como medida de coação aplicada a um indivíduo de 29 anos, detido pela Polícia Judiciária no âmbito de uma investigação por alegado crime de abuso sexual de criança.

A Polícia Judiciária informou que o Departamento de Investigação Criminal do Sal, através da Brigada de Investigação de Crimes contra as Pessoas, realizou, na sexta-feira, 19, uma diligência no cumprimento de um mandado emitido pela Procuradoria da Comarca do Sal, que culminou na detenção, fora de flagrante delito, de um indivíduo do sexo masculino, de 29 anos, na zona de Preguiça.

O homem é suspeito de práticarcrime de abuso sexual de criança, alegadamente cometido contra uma menor de seis anos, actualmente com sete. No decurso da investigação, foi possível apurar que os factos terão ocorrido entre os meses de Julho e Agosto do corrente ano.

O detido, de nacionalidade cabo-verdiana, foi presente às autoridades judiciárias competentes para o primeiro interrogatório judicial, tendo o Tribunal da Comarca do Sal decretado a prisão preventiva como medida de coação. O arguido encontra-se já a aguardar os ulteriores trâmites processuais na Cadeia Central do Sal.