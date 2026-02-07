Suspeitos de tentativa de homicídio no Sal ficam em prisão preventiva

Dois homens ficaram em prisão preventiva, por decisão do Tribunal, após serem indiciados da prática do crime de homicídio na forma tentada, ocorrido na cidade de Santa Maria, ilha do Sal, conforme informou hoje a Procuradoria Geral da República (PGR).

Segundo comunicado da PGR, os suspeitos foram detidos nesta sexta-feira, 6, pela Polícia Nacional, fora de flagrante delito, na sequência do cumprimento de mandados de detenção emitidos pela Procuradoria da República da Comarca do Sal.

Após a detenção, os indivíduos foram constituídos arguidos e apresentados ao Ministério Público dentro do prazo legal, tendo sido posteriormente submetidos ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido.

Na sequência desse interrogatório, o Tribunal entendeu estarem reunidos os pressupostos legais e aplicou aos arguidos a medida de coação pessoal de prisão preventiva.