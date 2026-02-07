Suspeitos de tentativa de homicídio no Sal ficam em prisão preventiva

Segundo comunicado da PGR, os suspeitos foram detidos nesta sexta-feira, 6, pela Polícia Nacional, fora de flagrante delito, na sequência do cumprimento de mandados de detenção emitidos pela Procuradoria da República da Comarca do Sal.
Após a detenção, os indivíduos foram constituídos arguidos e apresentados ao Ministério Público dentro do prazo legal, tendo sido posteriormente submetidos ao primeiro interrogatório judicial de arguido detido.
Na sequência desse interrogatório, o Tribunal entendeu estarem reunidos os pressupostos legais e aplicou aos arguidos a medida de coação pessoal de prisão preventiva.