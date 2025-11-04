Tribunal do Sal impede saída da ilha a dois detidos por tráfico de droga

O Tribunal Judicial da Comarca do Sal aplicou as medidas de coação de interdição de saída do país e da ilha, apresentação periódica às autoridades e proibição de contacto entre os arguidos a dois indivíduos detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de tráfico de droga.

Segundo comunicado da PJ, as detenções ocorreram na passada sexta-feira, 31 de Outubro, durante uma operação conduzida pela Brigada de Investigação do Crime de Tráfico de Estupefacientes (BICTE), na localidade de Santa Maria, ilha do Sal.

A ação decorreu no cumprimento de um mandado de busca, revista e apreensão emitido pela Procuradoria da Comarca do Sal e autorizado pelo tribunal.

Os dois suspeitos, cabo-verdianos de 20 e 28 anos, foram detidos em flagrante delito na posse de 33,9 gramas de cannabis, 0,49 gramas de haxixe e 120,95 gramas de uma substância usada para corte de cocaína, além de uma balança de precisão, embalagens plásticas e dinheiro em várias moedas, incluindo euros, nairas nigerianas, liras turcas e escudos cabo-verdianos.

Durante a operação, foram ainda identificados dois cidadãos nigerianos, igualmente suspeitos de envolvimento em crimes da mesma natureza.

Os detidos foram apresentados às autoridades judiciárias no sábado, 1 de Novembro, tendo ficado sujeitos às medidas de coação acima referidas enquanto aguardam os próximos trâmites do processo.

