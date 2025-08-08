Tribunal aplica interdição de saída e apresentações periódicas a mulher detida por tráfico de droga

O Tribunal da Comarca do Sal aplicou, na passada quarta-feira, 7, as medidas de coação de interdição de saída da ilha e apresentações periódicas às autoridades policiais a uma mulher de 28 anos, suspeita da prática do crime de tráfico de droga de alto risco.

Segundo informou a Polícia Judiciária esta quinta-feira, a detenção da cidadã cabo-verdiana ocorreu na véspera, 6, na localidade de Palmeira, no decurso de uma operação conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal do Sal (DICS), através da Brigada de Investigação do Crime de Tráfico de Estupefacientes (BICTE).

A acção foi realizada no âmbito do cumprimento de um mandado de busca, revista e apreensão emitido pelo Tribunal Judicial do Sal.

Na posse da suspeita, foram encontrados diversos elementos com interesse para a investigação, incluindo 95,76 gramas de haxixe, 1,1 gramas de cannabis, 1,88 gramas de um produto de “corte” para cocaína e uma balança de precisão.

A mesme fonte refere que foram igualmente apreendidas duas armas brancas (um facão de mato e um bastão), bem como uma quantia em dinheiro que ascende a 120 euros e 3.000$00 em notas nacionais, montante que se suspeita ser proveniente da venda de droga.