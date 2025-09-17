Praia: Suspeitos de homicídio em Calabaceira ficam em prisão preventiva

Cinco jovens, com idades entre os 18 e os 21 anos, ficaram em prisão preventiva por suspeita de envolvimento no homicídio de um jovem de 20 anos, ocorrido no passado dia 14 de Setembro, no bairro de Calabaceira, na cidade da Praia.

De acordo com informações divulgadas pelo Ministério Público, os cinco indivíduos, todos de nacionalidade cabo-verdiana, foram detidos em flagrante delito pela Polícia Nacional logo após os factos.

Os detidos são suspeitos de coautoria material de vários crimes, designadamente homicídio agravado, associação criminosa (quadrilha ou bando), posse e uso de armas e disparo de arma de fogo, ilícitos previstos e punidos pelo Código Penal cabo-verdiano.

No decorrer das diligências, as autoridades apreenderam uma arma de fogo artesanal conhecida por “boka bedju”, um cano longo adaptado para cartuchos, um maxim, duas facas e um taco de basebol.

Depois de presentes ao primeiro interrogatório judicial, foi-lhes aplicada a medida de coação mais gravosa – a prisão preventiva.

