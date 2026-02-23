Suspeito de 16 anos que matou amigo acidentalmente fica em prisão preventiva

Segundo um comunicado do Comando Regional de Santiago Sul e Maio, emitido hoje, a detenção ocorreu no passado dia 21. O suspeito, de nacionalidade cabo-verdiana, é apontado como autor do disparo que atingiu a vítima na cabeça, na sequência do manuseamento de uma arma de fogo que alegadamente pensava estar descarregada.
De acordo com a mesma fonte, os dois jovens mantinham uma relação próxima de amizade.
O incidente terá ocorrido quando o suspeito visitava a residência da vítima e decidiu municiar a arma.
Ao manuseá-la, ocorreu um disparo que acabou por atingir o jovem de 15 anos.
A vítima ainda foi socorrida e transportada para o Hospital Universitário Agostinho Neto, onde viria a ser declarado o óbito, em consequência dos ferimentos sofridos.
Uma equipa operacional da Polícia Nacional deslocou-se prontamente ao local, tendo identificado rapidamente o suspeito, que colaborou na localização da arma utilizada.
O jovem foi presente às autoridades judiciais para efeitos de legalização da detenção e primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.