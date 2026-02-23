Suspeito de 16 anos que matou amigo acidentalmente fica em prisão preventiva

Um adolescente de 16 anos ficou em prisão preventiva após ser detido pela Polícia Nacional por suspeita de ter morto acidentalmente um amigo, de 15 anos, na zona do Paiol, na Praia.

Segundo um comunicado do Comando Regional de Santiago Sul e Maio, emitido hoje, a detenção ocorreu no passado dia 21. O suspeito, de nacionalidade cabo-verdiana, é apontado como autor do disparo que atingiu a vítima na cabeça, na sequência do manuseamento de uma arma de fogo que alegadamente pensava estar descarregada.

De acordo com a mesma fonte, os dois jovens mantinham uma relação próxima de amizade.

O incidente terá ocorrido quando o suspeito visitava a residência da vítima e decidiu municiar a arma.

Ao manuseá-la, ocorreu um disparo que acabou por atingir o jovem de 15 anos.

A vítima ainda foi socorrida e transportada para o Hospital Universitário Agostinho Neto, onde viria a ser declarado o óbito, em consequência dos ferimentos sofridos.

Uma equipa operacional da Polícia Nacional deslocou-se prontamente ao local, tendo identificado rapidamente o suspeito, que colaborou na localização da arma utilizada.

O jovem foi presente às autoridades judiciais para efeitos de legalização da detenção e primeiro interrogatório, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva.