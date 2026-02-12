Tribunal aplica apresentação semanal e interdição de saída do país a suspeito de importar arma

O Tribunal aplicou a medida de coacção de apresentação semanal na esquadra policial do Tarrafal de Santiago e interdição de saída do país a um indivíduo do homem suspeito de envolvimento na importação de uma arma de fogo apreendida no Porto da Praia.

De acordo com um comunicado da Polícia Nacional, a apreensão ocorreu no dia 10 de Fevereiro, no Armazém A do cargo village da ENAPOR, na cidade da Praia, zona de Achada Grande Trás.

Trata-se de uma arma de fogo (espingarda) calibre 22.

A arma foi encontrada, conforme a Polícia, por volta das 16h00, durante o processo de exame prévio de uma grade de madeira proveniente de Le Havre, França, que deu entrada no Porto da Praia no passado dia 22 de Dezembro de 2025, transportada pelo navio Raquel.

A espingarda encontrava-se dissimulada no interior da referida grade, escondida num fundo falso, embrulhada em espuma sintética e fita-cola, juntamente com outros artigos e ferramentas.

A operação foi realizada pela Polícia Nacional, através do Comando da Secção Fiscal da Praia, em conjunto com a Guarda Fiscal e em articulação com a Alfândega da Praia.