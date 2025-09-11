País

Tribunal decreta prisão preventiva a dois indivíduos detidos por posse de estupefaciente em Santo Antãov

PorSheilla Ribeiro,11 set 2025 14:52

O Tribunal aplicou a medida de coação de prisão preventiva a dois dos três indivíduos detidos pela Polícia Nacional, no Porto Novo, Santo Antão, por posse de estupefacientes. O terceiro arguido ficou sujeito a apresentações periódicas às autoridades.

Segundo comunicou hoje a Polícia Nacional, as detenções ocorreram no passado dia 27 de Agosto, em flagrante delito, tendo sido intercetados três cidadãos cabo-verdianos, dois homens e uma mulher, com idades entre os 17 e os 31 anos.

Na operação, foram apreendidas 228 doses de produtos estupefacientes, incluindo embrulhos de cocaína, dois telemóveis e a quantia de 2.000 escudos cabo-verdianos em dinheiro.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, onde foram definidas as medidas de coação.

Tópicos

Tribunal Santo Antão crime Polícia Nacional

Autoria:Sheilla Ribeiro,11 set 2025 14:52

Editado porAndre Amaral  em  11 set 2025 14:52

