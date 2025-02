Tribunal decreta prisão preventiva para homem detido com cocaína em Santo Antão

O Tribunal do Paul decretou prisão preventiva para um homem de 29 anos, natural da ilha de São Vicente, detido em flagrante delito na cidade das Pombas, Santo Antão, na posse de cocaína.

Segundo comunicou hoje a Polícia Nacional, a detenção ocorreu no dia 29 de Janeiro durante uma acção de prevenção criminal realizada pela Esquadra do Paul, do Comando Regional de Santo Antão da Polícia Nacional.

O suspeito foi abordado enquanto conduzia um ciclomotor e, durante a operação, foram encontradas seis placas circulares de uma substância branca, que, após teste rápido, reagiram positivo para cocaína, totalizando 22,64 gramas. O ciclomotor também foi apreendido.

Em colaboração com a Esquadra Policial da Ponta do Sol, as autoridades realizaram uma busca na residência do detido, onde encontraram diversos objectos relacionados com o crime em investigação, além de uma quantia significativa em dinheiro.