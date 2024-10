Três indivíduos detidos após assalto à mão armada em Santo Antão

O Comando Regional de Santo Antão (CRSA) anunciou este sábado que, no dia 6 deste mês, a Esquadra Policial de Ribeira Grande deteve três dos quatro indivíduos envolvidos num assalto à mão armada contra um cidadão na via pública, na cidade de Ribeira Grande.

Conforme informação avançada pela PN, o crime foi perpetrado recorrendo a uma arma branca, e os assaltantes fugiram em três motociclos, em direcção à cidade de Porto Novo.

Após o assalto, a Esquadra Policial de Porto Novo, em articulação com a equipa da Ribeira Grande, conseguiu deter um dos suspeitos que tentava fugir, acompanhado por um condutor num dos motociclos. Durante a operação, as autoridades encontraram uma porção de substância suspeita de ser haxixe com o detido, entregue às autoridades judiciais competentes.

O suspeito, após ser ouvido em interrogatório, ficou sujeito a medidas de coação, nomeadamente a apresentação periódica às autoridades, aguardando o desenrolar do processo em liberdade.

Posteriormente, outros dois suspeitos foram localizados e encaminhados para a Esquadra Policial de Porto Novo, onde foram formalizados os procedimentos legais. Quanto ao quarto suspeito, a Polícia Nacional (PN) já identificou o indivíduo, de 18 anos, natural de São Vicente, e segue em diligências para localizá-lo.

Além das detenções, a operação permitiu a recuperação de parte dos pertences da vítima, bem como a apreensão de vários objectos usados no crime.