Suspeito de tráfico detido no Sal após tentativa de fuga da Polícia

Um homem de 30 anos foi detido em flagrante delito pela Polícia Nacional, na madrugada de 1, na ilha do Sal, durante um evento cultural e recreativo, após uma denúncia por comportamento suspeito, tendo o indivíduo sido encontrado com saquetas de cocaína, 7.000 escudos em dinheiro e materiais alegadamente utilizados para o acondicionamento da droga.

Segundo informou a Polícia Nacional, o suspeito, que se encontrava a trabalhar no local do evento, foi conduzido à Esquadra Policial dos Espargos.

Já no interior do edifício policial, depois de serem-lhe retiradas as algemas e encaminhado para a cela, agrediu fisicamente um agente e conseguiu fugir. No entanto, foi perseguido e localizado minutos depois, na zona de Hortelã Baixo.

Durante a perseguição, o fugitivo tentou agredir um dos agentes com um objecto, o que levou o efectivo policial a efetuar um disparo de advertência, seguido de dois tiros direcionados aos pés do suspeito, tendo um deles atingido o pé direito.

O homem foi então imobilizado e levado ao hospital para tratamento dos ferimentos.

O detido, com antecedentes criminais por furtos e roubos, deverá ser encaminhado novamente à unidade policial para os procedimentos legais subsequentes.