Megaoperação policial em São Vicente resulta na detenção de cinco pessoas

Uma megaoperação em São Vicente realizada pela Polícia Nacional (PN) no passado dia 25, resultou a na detenção, em flagrante delito, de cinco pessoas d apreensão de objectos suspeitos de proveniência criminosa.

Conforme o comunicado divulgado pela PN, durante a intervenção policial, foram ainda apreendidos um televisor plasma e uma TV box, por suspeita de serem provenientes de atos ilícitos.

No total, 11 indivíduos foram conduzidos à esquadra para efeitos de identificação e 26 estabelecimentos comerciais foram alvo de acções de fiscalização e sensibilização.

No âmbito rodoviário, foram aplicadas três coimas, sendo uma no valor de 25.000 escudos por condução sob efeito de álcool e duas no valor total de 60.000 escudos por falta de seguro obrigatório.

A operação envolveu um total de 61 efectivos dos diferentes ramos do Comando Regional da PN em São Vicente, bem como o uso de 14 viaturas policiais.

Os detidos foram apresentados ao Poder Judicial para o primeiro interrogatório, tendo sido decretada a medida de aguardarem os ulteriores trâmites do processo em liberdade, com o cumprimento dos deveres legais atribuídos na qualidade de arguidos.