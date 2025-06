PN apreende armas brancas proibidas em contentor no Porto do Mindelo

A Polícia Nacional (PN) apreendeu, no passado dia 29 de Maio, um total de 468 canivetes tácticos, considerados ilegais em Cabo Verde, durante uma operação de fiscalização de contentores no Porto do Mindelo, em São Vicente.

A acção foi conduzida pelo Comando Regional da PN de São Vicente, em parceria com a Alfândega do Mindelo, no decorrer da desova de um contentor com volumes de materiais diversos. Os objectos proibidos encontravam-se dissimulados entre a carga, o que levanta suspeitas sobre a tentativa de introdução clandestina de armas brancas no país.

Segundo a PN, os volumes foram importados por uma empresa sediada em Mindelo, cujos responsáveis já estão sob o escrutínio das autoridades. O caso foi imediatamente encaminhado ao tribunal competente para os trâmites legais, estando em curso os procedimentos com vista à responsabilização dos envolvidos.

A corporação aproveitou para reforçar o apelo à colaboração da população na denúncia de práticas ilegais, sublinhando o seu compromisso com a fiscalização rigorosa das importações e com o combate a crimes envolvendo armas, com vista à preservação da segurança pública.

“A Polícia Nacional reafirma o seu empenho em prevenir e combater qualquer tentativa de introdução de materiais perigosos no país. Ações como esta devem ser denunciadas, contribuindo para uma sociedade mais segura e tranquila”, destaca o comunicado.

Este episódio surge num contexto de reforço das medidas de controlo fronteiriço e de segurança portuária, numa altura em que a proliferação de armas brancas representa um risco crescente para a ordem pública.