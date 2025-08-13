País

Mulher desaparecida em São Vicente desde segunda-feira

PorSheilla Ribeiro,13 ago 2025 17:04

O Departamento de Investigação Criminal da Polícia Judiciária do Mindelo informou hoje que está desaparecida, desde segunda-feira, 11, na ilha de São Vicente, Maria José Calazans Lopes, de 45 anos, mais conhecida por “Zezinha”.

Residente na zona de Lombo Tanque, nas proximidades do antigo disco Je T’aime, a mulher foi vista pela última vez na noite de domingo, 10, na rotunda de Ribeira Bote. Na altura, trajava uma blusa azul e uma saia preta.

O desaparecimento terá ocorrido na sequência das chuvas torrenciais que atingiram a ilha na madrugada de segunda-feira.

A Polícia Judiciária apela à colaboração da população e solicita a quem possua informações sobre o paradeiro de Maria José Calazans Lopes que contacte os serviços através dos números: 134 (linha gratuita) ou 230 02 60 (central/PBX).

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. Comente ou partilhe este artigo.

Tópicos

São Vicente Mindelo PJ chuvas

Autoria:Sheilla Ribeiro,13 ago 2025 17:04

Editado porAndre Amaral  em  13 ago 2025 17:23

pub.
pub
pub.

Últimas no site

    Últimas na secção

      Populares na secção

        Populares no site

          pub.