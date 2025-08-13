Mulher desaparecida em São Vicente desde segunda-feira

Residente na zona de Lombo Tanque, nas proximidades do antigo disco Je T’aime, a mulher foi vista pela última vez na noite de domingo, 10, na rotunda de Ribeira Bote. Na altura, trajava uma blusa azul e uma saia preta.
O desaparecimento terá ocorrido na sequência das chuvas torrenciais que atingiram a ilha na madrugada de segunda-feira.
A Polícia Judiciária apela à colaboração da população e solicita a quem possua informações sobre o paradeiro de Maria José Calazans Lopes que contacte os serviços através dos números: 134 (linha gratuita) ou 230 02 60 (central/PBX).