PJ apreende quatro casas em São Vicente no âmbito da operação Epicentro

A Polícia Judiciária, através do departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) apreendeu quatro imóveis nas zonas de Campim, Tchã de Tiliza e Ribeirinha, no âmbito da operação Epicentro.

Conforme comunicou a Polícia Judiciária esta quinta-feira, 07, os imóveis apreendidos, que incluem prédios de dois e três pisos e meio, foram entregues ao Gabinete de Administração dos bens (GAB), que ficará responsável pela sua gestão até à conclusão das investigações. Esta operação insere-se numa investigação ampla que visa desmantelar uma rede criminosa suspeita de envolvimento em várias actividades ilícitas, como tráfico de estupefacientes, receptação e lavagem de capitais, com especial foco na área de Campim, onde o núcleo da rede criminosa estava centrado. A PJ recorda ainda que no âmbito da "Operação Epicentro", o Tribunal da Comarca de São Vicente já decretou, entre junho e outubro deste ano, a prisão preventiva de oito suspeitos. Além disso, o DICM , no seguimento das investigações, já apreendeu vários elementos de relevância probatória, incluindo mais de um milhão e quinhentos mil escudos, algumas notas e moedas estrangeiras, estupefacientes (cocaína, haxixe e canábis), perfumes, sapatos, materiais elétricos, motociclos, viaturas, televisores, garrafas de bebidas alcoólicas, aparelhos eletrodomésticos e botijas de gás, entre outros itens.

