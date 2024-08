​Prisão preventiva para suspeito de tráfico de drogas em Mindelo

O Tribunal da Comarca de São Vicente decretou prisão preventiva para um jovem de 29 anos, suspeito da prática do crime de tráfico de drogas em Mindelo. A detenção ocorreu no âmbito de uma operação realizada pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), através da Brigada de Combate ao Banditismo.

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), a Brigada de Combate ao Banditismo, realizou na noite de sábado, 17 de Agosto, uma diligência enquadrada no plano de prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes interno que culminou na detenção do suspeito. Durante a diligência, o suspeito detido em flagrante delito, foi encontrado na posse de 16,8 gramas de uma substância acastanhada, que, após ser submetida a testes, reagiu positivamente para haxixe. O indivíduo, de nacionalidade cabo-verdiana, é natural da ilha de São Vicente e reside na localidade de Espia. Após a sua detenção, foi apresentado às autoridades judiciais competentes para o primeiro interrogatório, tendo o Tribunal da Comarca de São Vicente decidido aplicar a medida de coação de prisão preventiva.

