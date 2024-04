​PJ detém suspeitos de tráfico de drogas em São Vicente

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, no cumprimento de um mandado de busca, revista e apreensão domiciliária, dois indivíduos do sexo masculino, de 38 e 43 anos, suspeitos de envolvimento em tráfico de drogas na ilha de São Vicente.

Segundo um comunicado da PJ, o Departamento de Investigação Criminal do Mindelo, através da sua Brigada De Investigação De Tráfico de Estupefaciente (BITE), realizou uma operação no último fim de semana, resultando na detenção dos dois indivíduos. A acção foi coordenada em conjunto com o Comando Regional da Polícia Nacional de São Vicente.

Os suspeitos, ambos naturais da ilha de São Vicente, foram detidos nas suas residências, uma localizada em Fernando Pó e a outra na localidade de Horta Seca. De acordo com informações, a residência alvo de tráfico fica em Horta Seca, próxima à Escola Primária, ao Centro Juvenil, ao Centro de Saúde e ao campo de futebol da área.

Um dos suspeitos já estava sob investigação da PJ há aproximadamente dois anos, sendo suspeito de envolvimento em actividades criminosas semelhantes. Durante as investigações, a PJ apurou que o suspeito actuava em colaboração com outros indivíduos, envolvendo-se na venda e no consumo de substâncias estupefacientes.

Na execução do mandado de busca, as autoridades apreenderam aproximadamente meio quilo de cannabis, uma quantia em dinheiro no valor de trinta e tal mil escudos, além de um telemóvel.

Os suspeitos foram apresentados às autoridades judiciárias competentes no dia 21 de Abril, para o primeiro interrogatório judicial. O Tribunal da Comarca de São Vicente determinou como medida de coação a apresentação periódica de um dos suspeitos, enquanto o outro ficou sujeito a deveres inerentes à sua condição de arguido.