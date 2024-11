​PJ detém suspeitos por tráfico de drogas e posse ilegal de armas em Assomada e na Praia

A Polícia Judiciária (PJ) realizou, na última semana, uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes que resultou em várias detenções, incluindo um suspeito de 26 anos, natural de Santa Catarina, encontrado na posse de mais de 5 kg de cannabis e uma arma de fogo em Assomada. Na Praia, um casal foi detido por tráfico de estupefacientes.

De acordo com o comunicado da PJ, a detenção foi efectuada pela Unidade de Investigação Criminal de Assomada (UICAs), com o apoio da Polícia Nacional da Esquadra de Santa Catarina. A operação foi realizada no cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliária, emitido pelo Tribunal da Comarca de Santa Catarina, e resultou na apreensão de 5.499,6 gramas de cannabis.

O suspeito foi indicado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de armas. Além da droga, foram encontrados diversos outros itens com relevância probatória, ligando o detido ao tráfico de estupefacientes.

O homem foi apresentado ao Tribunal da Comarca de Santa Catarina para o primeiro interrogatório judicial. Após a audiência, o Tribunal decretou como medida de coação a apresentação periódica semanal às autoridades, enquanto o processo segue os trâmites legais.

Na Cidade da Praia, uma outra operação da PJ, conduzida pela Secção Central de Investigação do Tráfico de Estupefacientes e Criminalidade Organizada (SCITEC), resultou na detenção de um casal, ambos de nacionalidade cabo-verdiana, com idades entre 34 e 36 anos, pelo crime de tráfico de estupefacientes de alto risco.

A operação, que aconteceu na localidade de Paiol, também foi executada em cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliária e resultou na apreensão de uma quantidade significativa de cocaína, além de outros itens relacionados ao tráfico. Durante a busca, foi apreendida uma arma branca, possivelmente usada nas actividades criminosas do casal.

Os dois detidos foram apresentados ao Tribunal da Comarca da Praia, onde foi determinada a obrigatoriedade de apresentação periódica semanal às autoridades policiais, além da interdição de saída do país.

Segundo a PJ, esta operação é parte de um esforço contínuo para combater o tráfico de drogas e a criminalidade organizada no país, com o objectivo de reduzir a circulação de substâncias ilícitas e desmantelar redes de tráfico.