Oito indivíduos detidos em mega operação da PJ ficam em prisão preventiva

A Polícia Judiciária (PJ) informou hoje que, na sequência de uma mega operação nos municípios da Praia e de São Domingos, foram detidos fora de flagrante delito oito indivíduos, com idades compreendidas entre os 18 e os 26 anos. São suspeitos da prática dos crimes de associação criminosa, motim e posse de armas de fogo e armas brancas.

Segundo a PJ, a operação foi levada a cabo pela Secção de Investigação de Crimes Contra Pessoas (SICCP), da própria PJ, em colaboração com a Polícia Nacional (PN), e ocorreu na manhã de terça-feira, 27 de Maio.

A operação decorreu nas localidades de Achada Eugénio Lima, Safende e no município de São Domingos, no cumprimento de mandados de busca, apreensão domiciliária e revista, emitidos pelo Tribunal da Comarca da Praia, bem como de mandados de detenção fora de flagrante delito, todos promovidos pelo Ministério Público.

Na sequência, foram detidos oito indivíduos fora de flagrante delito e um em flagrante delito. O nono detido, de 30 anos, foi detido em flagrante delito, suspeito da prática do crime de tráfico de droga, tendo sido encontrado, no momento da detenção, na posse de 4,286 gramas de canábis.

Este indivíduo já havia sido detido numa operação da PJ realizada no dia 29 de Abril do corrente ano, no município de São Domingos, tendo-lhe sido aplicada, na altura, pelo Tribunal da Comarca de São Domingos, a medida de coação de apresentação periódica às autoridades policiais.

As autoridades informam ainda que, para além da droga, foram apreendidas munições de guerra, armas brancas e peças de armas de fogo, entre outros elementos de relevância probatória para a investigação.

Os nove detidos, todos de nacionalidade cabo-verdiana, foram presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório judicial, na quarta-feira, dia 28 de Maio, tendo o Tribunal da Comarca da Praia decretado, na quinta-feira, 29 de Maio, prisão preventiva para oito dos detidos fora de flagrante delito e apresentação periódica às autoridades policiais para o nono detido, que já se encontrava sujeito a esta medida de coação.

A PJ informa ainda que, deste modo, os arguidos deverão aguardar os ulteriores trâmites processuais sujeitos às medidas de coação referidas. As investigações da SICCP continuam em curso.