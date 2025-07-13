Quatro detidos por furto em São Vicente

A Polícia Nacional deteve os indivíduos em flagrante delito

Os detidos, todos de sexo masculino, com idades compreendidas entre 21 e 27 anos, respondem por furto de vários objetos, que se encontravam no interior de um contentor pertencente a uma empresa, que foi arrastado pelas cheias na madrugada de 11 de Agosto.

Os suspeitos foram avistados por operadores do Centro de Comando e Controlo da PN, através das câmaras de videovigilância, “que de imediato acionou as equipas operacionais no terreno, procedendo a detenção destes e a consequente apreensão de sete TV plasma, quatro Subwoofer, três colunas de som, duas placas de fogão elétrico e um aparelho de Ar Condicionado”, refere, em comunicado, a PN.

Os detidos foram apresentados ao Poder Judicial, tendo o Tribunal marcado julgamento sumário para o dia 9 de Outubro deste ano.

A PN informa ainda que desde o dia 11, para além de outras tarefas, “a Polícia criou equipas operacionais vocacionadas para prevenção e repressão desses tipos de crimes, praticados por indivíduos que aproveitam do estado de calamidade para praticarem esses atos”.

A Polícia Nacional aproveitou para pedir à população para se abster “dessas práticas, garantindo que continuará firme no terreno, para prevenir e reprimir esses tipos de comportamentos e todos os atos que possam atrapalhar o normal desenrolar das ações, que estão sendo desenvolvidas, a favor das vítimas deste desastre natural e de toda a população”, refere também o comunicado.